Putin: "'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz"

Putin, hipersonik balistik füze Oreşnik'in başarılı testinden dolayı Savunma Bakanlığı ve geliştiricileri tebrik etti. Kremlin’de düzenlenen toplantıda, Savunma Bakanlığı yetkilileri ve askeri-endüstriyel kompleks temsilcileriyle bir araya geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Putin: "'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz"
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Putin, Oreşnik sistemlerinin test çalışmalarının süreceğini ve bu sistemin eski Sovyet teknolojilerinden farklı olarak tamamen Rusya Federasyonu uzmanlarının çalışmalarıyla geliştirildiğini ifade etti.

SERİ ÜRETİME GEÇİLİYOR

Oreşnik füze sisteminin seri üretimi için karar alındığını belirten Putin, üretim sürecinin organize edildiğini açıkladı. Ayrıca Oreşnik'e benzer birkaç sistemin daha test aşamasında olduğunu söyledi.

GÜVENLİĞİN GARANTÖRÜ

Putin, Rusya’nın güçlü bir endüstriyel ve bilimsel altyapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, Oreşnik’in Rusya’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün bir garantörü olduğunu ifade etti.

OREŞNİK’E KARŞI ÖNLEM YOK

Rus lider, Oreşnik füze sistemine karşı dünyada henüz bir önlem bulunmadığını belirtti ve “Bu yeni sistemi test etmeye devam edeceğiz. Seri üretim için adımlar atıldı” dedi.

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