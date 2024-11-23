Yasa dışı bahis soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

 İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Yasa dışı bahis soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 5'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis oynatma suçlarını düzenleyen 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı, 1'i adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptananlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dün 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konulmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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