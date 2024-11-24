Putin, Rusya'da bir yasayı daha onayladı

Rusya'da geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yasa, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı. Putin, ayrıca cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin vatandaşlarının, Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan yasayı da imzaladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Putin, Rusya'da bir yasayı daha onayladı
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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

Kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek ceza kesilecek.

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (yaklaşık 2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (yaklaşık 8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyon rubleye (yaklaşık 50 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Putin, ayrıca cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin vatandaşlarının, Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan yasayı da imzaladı.

Bu yasalarla, Rusya'da geleneksel aile değerlerinin korunması ve çocuk sayısının artırılması amaçlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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