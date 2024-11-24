Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Putin arasındaki kritik telefon görüşmesinin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Buna göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.