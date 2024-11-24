Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik telefon görüşmesinin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.
Buna göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 24, 2024
Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret…
Kaynak: Anadolu Ajansı