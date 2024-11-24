Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi ve milletin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi ve milletin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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