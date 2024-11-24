Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı
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Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sağanak ve kar yağışı bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı - Resim : 1

Buna göre, doğu bölgelerde görülecek yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Bingöl, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Kars ve Ağrı'nın batı, Van'ın güney ve Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

Karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışlar Siirt ve Şırnak'ın batısında ise kuvvetli sağanak olarak görülecek.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağışlar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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