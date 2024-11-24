Kars'ta gece şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Gece saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de Kars'ın Kağızman ilçesinde 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.