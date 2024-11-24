Kars'ta gece şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
Kars'ın Kağızman ilçesinde gece saat 04.47'de şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4,0 olduğu belirtildi.
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Gece saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de Kars'ın Kağızman ilçesinde 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 24, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kağızman (Kars)
Tarih:2024-11-24
Saat:04:47:58 TSİ
Enlem:40.07139 N
Boylam:42.91139 E
Derinlik:7.71 km
Detay:https://t.co/6axVGNJY2j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Anadolu Ajansı