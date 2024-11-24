Afyonkarahisar'da feci kaza! 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Topdere mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, bir çekici ve otomobille çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.