Afyonkarahisar'da feci kaza! 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsü, çekici ve otomobilin karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 30 kişinin yaralandığı öğrenilirken yaralılar Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Afyonkarahisar'da feci kaza! 30 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Topdere mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, bir çekici ve otomobille çarpıştı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! 30 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! 30 kişi yaralandı - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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