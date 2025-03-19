Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi 2 buçuk saat sürdü. İşte görüşmeden çıkan sonuçlar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in 30 gün boyunca enerji altyapısına yapılan saldırıları durdurma teklifini kabul ettiği belirtildi.

Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi 2 buçuk saat sürdü. İşte görüşmeden çıkan sonuçlar...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in 30 gün boyunca enerji altyapısına yapılan saldırıları durdurma teklifini kabul ettiği belirtildi. Ukrayna ordusu ise Rusya'nın enerji altyapı tesisine üç insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkan Donald Trump'ın telefon görüşmesi 2 buçuk saat sürdü. Kremlin'den yapılan açıklamada Trump'ın '30 gün boyunca enerji altyapılarına saldırmama' önerisine Rus lider Putin olumlu yanıt verdi.

Ukrayna ordusu, iki liderin görüşmesinden sonra, Krasnodar bölgesinde Rusya’nın enerji altyapı tesisine üç insansız hava aracıyla saldırdı.

Putin, Trump'ın talebi üzerine Rusya’nın Ukrayna askerlerinin teslim olmaları halinde hayatlarının güvende olacağı garantisi verdi.

Kremlin, yapılan görüşmeler kapsamında Ukrayna ile karşılıklı 175'er savaş esirinin takas edildiğini ve iyi niyet göstergesi olarak ağır yaralı 22 Ukrayna askerini teslim ettiğini açıkladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı’nın, kapsamlı, sürdürülebilir ve uzun vadeli olması gereken olası çözüm yolları üzerinde ABD'li ortaklarla kapsamlı bir şekilde çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray ise Putin-Trump görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 'kalıcı bir barışla' sona ermesi gerektiği hususunda mutabık kalındığını belirtti.

Yeni Ukrayna görüşmelerinin hemen başlayacağı vurgulanarak Karadeniz'de ateşkes tesis edilmesi için teknik görüşmeler yapılacağı da açıklandı.

ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD heyetlerinin 23 Mart Pazar günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geleceğini duyurdu.

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