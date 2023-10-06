Putin'den Azerbaycan'a Destek! “Karabağ Resmen Azerbaycan’ın Parçası Oldu"

Rus lider uluslararası konularda da önemli açıklamalar yaptı. Putin, "Önümüzde yeni dünyayı inşa etme görevi duruyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda konuştu.



Putin, Avrupalı ve Amerikalı politikacıların aksine Karabağ meselesinde Azerbaycan'a destek veren açıklamalar yaptı. Rusya Devlet Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki nüfusun haklarının korunacağına dair her zaman güvence verdiğini belirtti.

Putin, Rusya’nın pek çok defa Ermenistan’a Karabağ çevresindeki 5 bölgeyi Bakü’ye iade etme ve Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantıyı koruma konusunda uzlaşma teklifinde bulunduğunu ancak Erivan'ın bunu dikkate almadığının altını çizdi.



Putin, Moskova’nın Birleşmiş Milletler mekanizması aracılığıyla Laçin koridorunun ve bölgedeki Ermenilerin güvenliğini garanti altına almaya hazır olduğunu ancak Erivan’ın savaşmayı istediğini anımsattı.



Putin, “Karabağ resmen Azerbaycan’ın parçası oldu. Modern Ermeni devletinin tutumu budur. Biz ne yapabiliriz ki?” diye konuştu.



Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Barış Gücü’nün hâlihazırdaki statüsü için Moskova ile ikili görüşmek istediğini, Erivan’ın da bu hususun Bakü tarafıyla görüşülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım hakkında da konuştu. Putin, Rusya’nın Avrupa’ya TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden sevkiyatı sürdürdüğünü belirtti. “Görünüşe bakılırsa Ukraynalı terörist gruplar bu hatta zarar vermek istiyorlar.” dedi.



Putin, Rus savaş gemilerinin Karadeniz’in altındaki boru hattı sistemlerini koruduğunu vurguladı. Rus lider, İngiltere ve ABD'yi işaret etti. Putin, “Ukrayna insansız deniz araçlarıyla hatlara saldırmaya çalışıyor ve bu saldırlar İngilizce konuşan uzmanların katılımıyla hazırlanıyor. Bunu dinlediğimiz konuşmalarda duyuyoruz. Bundan istediğiniz çıkarımı yapabilirsiniz.” dedi.



Rusya Devlet Bakanı, 23 Ağustos’ta Wagner komutanlarının öldüğü uçak kazası hakkında da konuştu. Rusya devlet başkanı, şöyle söyledi:

- Kazada ölenlerin cesetlerinde el bombası parçaları bulundu. Uçağa dışarıdan herhangi bir darbe gelmedi ve bu Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen incelemenin sonucu olarak kanıtlanmış bir gerçektir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirterek, “Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya’ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum.” dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanlığın küresel sorunlarının kolektif çözümler gerektirdiğini söyledi. Son 20 yılda dünyada ciddi değişiklikler yaşandığını kaydeden Putin, "Önümüzde yeni dünyayı inşa etme görevi duruyor" dedi.



Putin, Rusya'nın sürekli olarak artan jeopolitik baskıya karşılık vermek zorunda olduğunu söyleyerek Moskova'nın Batı'daki rakiplerinin gerçeklik duygusunu yitirdiğini ve olası tüm sınırları aştığını, tüm kuralları ihlal ettiğini kaydetti.



ABD ve tebaalarının askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve hatta ahlaki hegemonya sağlama politikası izlediğine işaret eden Putin, şunları ekledi:

- Yeni dünya düzeninin kendini Soğuk Savaş'ın kazananı ilan edenler tarafından kurulmasına hazır olduğumuzu sandılar. Sömürge yönetimi döneminin kibrinden kurtulmanın zamanı geldi. Şunu söylemek istiyorum; Gözlerinizi ovuşturup açın. Bu dönem çoktan bitti ve bir daha asla geri dönmeyecek.





Rusya Devlet Başkanı, toplantının ana teması olan 'çok kutupluluk' konusunda da değerlendirmelerde bulundu. BM Güvenlik Konseyi’nde ‘uluslararası ilişkilerde önemli ağırlık ülkelerin temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, bu ülkeleri Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika olarak sıraladı.



ABD'nin insan ve azınlık haklarının ihlallerin değil, Çin'in artan gücünden korktuğunu belirten Putin, Rusya-Çin işbirliğinin dünyaya istikrar kazandıran çok önemli bir faktör olduğunu vurguladı.



Batı'nın NATO'nun sınırlarını Rusya'ya doğru kontrolsüz şekilde genişlettiğini ve şimdi de aynısını Çin yakınlarında yaptığını anlatan Putin, "Rusya, herhangi bir blok kurmuyor ancak Çin'le birlikte sınırlarımız yakınında olanlara karşılık vermek zorundayız" uyarısında bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi de dahil olmak üzere ortak altyapı geliştirme planlarını uygulayacaklarını belirtti. Putin, şunları ifade etti: