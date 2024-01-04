Putin'den İran'daki Terör Saldırısına Kınama

İran'ın Kirman eyaletinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yolda terör saldırısı gerçekleştirildi.

Süleymani'nin mezarının yakınlarında meydana gelen 2 patlamada 103 kişi hayatını kaybederken 211 kişi de yaralandı.

Putin'den Terör Saldırısına Kınama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İran'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklama geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, İran lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye gönderdiği mesajında, Kirman’daki terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Mezarlığı ziyaret eden sivillerin öldürülmesinin ağırlığı ve kabalığıyla sarsıldığını belirten Putin, "Terörün her biçimini ve tezahürünü şiddetle kınıyoruz. Bu kötülüğe karşı tavizsiz mücadeleye olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.