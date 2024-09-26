Putin’den Nükleer Caydırıcılık Toplantısında kritik mesajlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle nükleer caydırıcılık konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi, nükleer caydırıcılık politikalarının temellerinin güncellenmesiydi.

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Putin’den Nükleer Caydırıcılık Toplantısında kritik mesajlar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle nükleer caydırıcılık konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi, nükleer caydırıcılık politikalarının temellerinin güncellenmesiydi. 

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlığında Güvenlik Konseyi üyeleriyle kritik bir toplantı yapıldı. Toplantının ana konusu, nükleer caydırıcılık politikasının temel ilkelerinin güncellenmesi oldu.

Putin toplantıda yaptığı konuşmada, güncellenen politikaların temel prensiplerini anlattı. Nükleer silahların kullanımına dair belirleyici unsurların belirlendiğini ve bu konuda yapılan değişiklikleri aktardı:

"Hazırlanan yeni belgede, nükleer caydırıcılığın uygulanacağı devletler ve askeri ittifakların kapsamı genişletildi. Ayrıca, nükleer caydırıcılığı etkisiz hale getiren tehditlere karşı yeni önlemler eklendi. Özellikle, nükleer olmayan devletlerin, nükleer bir devletin desteği ile Rusya'ya yapacakları bir saldırının, ortak bir saldırı olarak değerlendirilmesi önerilmektedir."

Putin ayrıca, nükleer silah kullanımının hangi durumlarda devreye gireceğini de açıkladı:

"Rusya'ya yönelik büyük çaplı hava ve uzay saldırı silahları fırlatıldığında ve sınırlarımızı geçtiğine dair kesin bilgi alındığında, nükleer silah kullanma seçeneğini değerlendireceğiz. Stratejik uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve hipersonik silahlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ayrıca, Rusya ve Belarus’a yönelik herhangi bir saldırı durumunda da nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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