Mansur Yavaş’tan adaylık ve istifa iddialarına yanıt

Bir süredir CHP Genel Merkezi ile arasının açıldığı ve hatta istifa edeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Yavaş, adaylık konusundaki tartışmaları ise Altılı Masa sürecine benzetti.

CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık konusunda açık kapı bırakarak "Partim aday gösterirse, aday olurum" dedi.

Adaylık tartışmalarının kendisini rahatsız ettiğini belirten Yavaş, bu durumu Altılı Masa sürecine benzetti:

"Bu süreçleri daha önce de yaşadık, Altılı Masa döneminde benzer şeyler gördük."

Yavaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile arasında gerilim olduğu ve bu nedenle partiden istifa edebileceği iddiaları sıkça gündeme geliyordu. Yavaş ise bu söylentilere tepki göstererek, istifa etmeyi hiçbir zaman düşünmediğini belirtt:

"Bazı kişilerin kişisel kariyer hedefleriyle yaptığı açıklamaları anlamak zor. Partim beni aday gösterirse, elbette aday olurum."