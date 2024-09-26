Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını tamamladı ve yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını tamamlayarak yurda geri döndü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını tamamladı ve yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Sudani, Gine Bissau Başbakanı Embalo ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ı Türkevi'nde ağırladı.

Lübnan Başbakanı Mikati ile basına kapalı gerçekleşen görüşmede, İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu belirterek, uluslararası toplumun İsrail’in saldırılarını durduracak bir çözümü derhal hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, New York'taki temasları sırasında Almanya, İtalya, Yunanistan, Lübnan, Pakistan, Irak, Ermenistan, Arnavutluk başbakanları; Ukrayna, Sırbistan, İran, Gine Bissau cumhurbaşkanları; Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, İsrail’e karşı "insanlık ittifakı" çağrısında bulundu. “70 yıl önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulduysa, Netanyahu ve ekibi de insanlığın ortak birliğiyle durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın liderler için düzenlediği akşam yemeğine katılmayarak temaslarını tamamladı ve planlanan program değişikliği nedeniyle bir gün önce Türkiye'ye döndü. Bu değişiklik, Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında gerçekleştirilecek olan Savanora Gemisinin Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreni nedeniyle yapıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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