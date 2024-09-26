Hazine ve Merkez Bankası'nın ABD yatırımcı toplantıları sonuçlandı

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sıcak para görüşmelerini tamamladı.

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Hazine ve Merkez Bankası'nın ABD yatırımcı toplantıları sonuçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’li kredi derecelendirme kuruluşlarıyla önemli toplantılar gerçekleştirdi. Görüşmelerde özellikle kamu maliyesine vurgu yapıldı.

Ekonomi yönetimi, sıcak para arayışını sürdürerek ABD'li kredi derecelendirme kuruluşlarıyla buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'taki temaslarının üçüncü gününde, Standard & Poor's ve Moody's'in üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantılara Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Bakan Şimşek'in, ekonomi programındaki son gelişmelere ve kamu maliyesi alanındaki önceliklere değindiği öğrenildi. New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmeler, başarıyla tamamlandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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