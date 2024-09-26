Sayıştay’dan "sahte staj" uyarısı: Yapılmayan stajlar için devlet ödeneği alındı

Sayıştay, bir başka usulsüzlüğü daha ortaya çıkardı. Bazı özel meslek liseleri ve şirketlerin, yapılmayan stajlar için devletten haksız yere ödenek aldığı belirlendi.

Sayıştay raporunda, özel okulların kendi fabrikalarını, özel okullarla eş değer tuttukları ifade edildi.

Sayıştay’ın 2023 raporunda, beş farklı usulsüzlük tespit edildi.

Raporun detaylarına göre "sahte staj vurgununda" kullanılan beş yöntem şunlar:

1- E-Okul sistemine girilen işletme personel sayıları gerçeği yansıtmıyor. 2- 20 personel çalıştıran işletmelere hatalı oranda devlet katkısı ödendi. 3- Stajını okulda yapan öğrenciler için özel okullara devlet desteği sağlandı. 4- E-Okul sisteminde "beklemede" görülen öğrenciler için devlet katkısı ödendi. 5- Kamu kurum ve kuruluşlarına, katkı payı ödenmemesi gereken durumlarda dahi devlet desteği verildi.

Özel meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, staj yapıyor gibi gösterilerek devlet katkısından yararlandı. Dolandırıcılık tam da burada başlıyor. Özel okullar, kendi anlaşmalı oldukları fabrikalarda öğrencilerin çalıştığını gösterip, aslında okulda olan öğrenciler için devletten katkı payı aldı.

Sayıştay’ın raporunda, özel meslek liselerinin kendilerini işletme gibi göstererek haksız yere devlet katkısı aldıkları tespit edildi. Bazı okullar, öğrencilerin küçük ve orta ölçekli işletmelerde staj yaptığını gösterip, devletin sağladığı asgari ücretin %30’una denk gelen katkı payını aldı. Bu miktar yaklaşık 3.600 TL civarında.

Sahte stajlar da Sayıştay’ın radarına takıldı. Hiç staj yapmayan ancak sistemde adı görülen öğrenciler için devletin firmalara ödenek sağladığı ortaya çıktı. Sistemin bazı açıkları var ve bu açıklar hemen tespit edilmeli. Sayıştay raporu, bu durumu açıkça gösteriyor.