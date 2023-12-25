Reisi Ocak Ayında Türkiye'ye Gelecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 28 Kasım’daki ertelenen Türkiye ziyaretinin 2024 yılının Ocak ayında yapılacağı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre ziyaret Ocak ayının ilk haftası olacak.

Editör: Gürkan Demir

Reisi’nin 28 Kasım için planlanan ancak ertelenen Türkiye ziyareti Ocak ayının ilk haftasında yapılacak.

Ziyaret öncesi Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız 20 ile 21 Aralık günlerinde Tahran’ı ziyaret etti. Yıldız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakıri ile ayrı ayrı görüştü. Reisi’nin Türkiye ziyareti hakkında görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi.
Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, mevkiidaşıyla verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

"Bizim Türkiye ile geniş ilişkilerimiz var. Benim mevkiidaşım ile görüşmelerim de bu çerçevedeydi. Bütün siyasi, ekonomik, güvenlik meseleleri, coğrafi konularda her zaman görüşümler yapıyoruz. Yine Gazze meselesinde de böyle. Gazze meselesi görüştüğümüz en önemli konulardan biri. Bu görüşmeleri her zaman aramızda düzenli olarak yapma kararı aldık."

Astana Toplantısı Gündemde

Türkiye ile ilişkiler hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de haftalık basın toplantısında açıklamalar yaptı. Kenani, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız’ın Tahran ziyaretinde Astana toplantısının da gündeme geldiğini belirtti.

"Yeni Astana toplantısının ne zaman yapılacağını tam bilmiyorum. Türkiye ile ortak meselelerimiz çerçevesinde görüştüğümüz konulardan biri de Suriye ve Astana süreciyle ilgiliydi. İki ülkenin farklı düzeylerde ve üst düzeydeki temaslarda su kaynakları ve ortak sınır nehirleri de her zaman görüşülmüştür."

Bu arada ABD başta mezhepsel ve etnik meseleleri kullanarak birçok konuda Türkiye ile İran arasında ayrılık yaratmaya çabalıyor. Ancak her dönem aklıselim tutum alan taraflar Washington’un planlarını boşa çıkartıyor. İki ülke bölgesel ve uluslararası meselelerde birlik sağladığı takdirde önemli roller oynama potansiyelini barındırıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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