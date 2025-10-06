Renault’da kriz büyüyor: 3 bin kişilik işten çıkarma planı gündemde!

Fransız otomotiv devi Renault, maliyet baskılarını azaltmak için destek birimlerinde çalışan yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, henüz kesin karar alınmadığını belirtirken, otomotiv sektöründeki belirsizliklerin ve artan rekabetin bu planı zorunlu hale getirdiğini açıkladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Renault, “Arrow Planı” adını verdiği yeniden yapılanma süreciyle şirket içinde önemli bir sadeleşmeye gitmeye hazırlanıyor. Bu plan, özellikle insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek bölümlerinde maliyetlerin düşürülmesini hedefliyor.

Söz konusu adımların, Renault’nun Paris yakınlarındaki Boulogne-Billancourt’taki genel merkezinde daha yoğun şekilde hissedileceği ifade edildi. Şirketin, merkez ofisteki kadrolarda küçülmeye giderek karar alma süreçlerini hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ VE MALİYET BASKISI

Marketing Türkiye'nin haberine göre, küresel otomotiv sektöründe yaşanan hızlı dönüşüm, üreticileri daha katı maliyet politikalarına yöneltiyor. Renault’nun planladığı bu işten çıkarmaların da, şirketin elektrikli araçlara geçiş süreci kapsamında yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Yükselen hammadde fiyatları, enerji maliyetleri ve küresel ekonomik belirsizlikler, Renault gibi büyük üreticileri maliyet optimizasyonu yapmaya zorluyor. Şirket, bu baskıları hafifletmek ve kârlılığı koruyabilmek için destek birimlerinde küçülmeye gitmeyi planlıyor.

Renault sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve yoğun rekabet ortamı nedeniyle operasyonlarımızı sadeleştiriyor, uygulamalarımızı hızlandırıyor ve sabit maliyetleri optimize etme yollarını değerlendiriyoruz.”

Şirket, sürecin henüz kesinleşmediğini ve kararın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini duyurdu. Renault yönetiminin, sendika temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdüğü, çalışanlara ilişkin nihai kararın ise danışma süreci sonunda alınacağı bildirildi.

