Romanya yeniden sandık başında: Cumhurbaşkanı seçimi iptalin ardından tekrarlanıyor

Romanya'da 2024 Kasım ayında yapılan ve anayasa mahkemesi kararıyla iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu, bugün yeniden gerçekleştiriliyor. Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkede, yaklaşık 18 milyon seçmen, sabah saat 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Sandıklar yerel saatle 21.00’de kapanacak.

İKİNCİ TUR 18 MAYIS'TA YAPILABİLİR

Cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıl olan ülkede hiçbir adayın yüzde 50’yi geçememesi halinde, seçimler ikinci tura kalacak. Bu durumda seçmen, yeniden 18 Mayıs’ta sandığa gidecek.

Yeniden yapılan seçimde 11 aday yarışıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre öne çıkan isimler arasında:

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion,

İktidar koalisyonunun adayı eski Dışişleri Bakanı Crin Antonescu,

Bağımsız aday ve eski Başbakan Victor Ponta,

Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yer alıyor.

İLK TUR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

24 Kasım 2024’te yapılan ilk turda, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu oyların %22,95’ini alarak ilk sırada yer almış, Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ise %19,17 ile ikinci olmuştu. Ancak seçim sonuçlarına yönelik yapılan itirazlar üzerine Romanya Anayasa Mahkemesi, seçimleri iptal etti.

Georgescu bu karara itiraz etse de hem Bükreş Temyiz Mahkemesi hem de Yüksek Mahkeme, iptal kararını onayladı.