Romanya'da Georgescu'nun seçim adaylığı reddedildi, gerilim arttı
Romanya’da Batı ve NATO karşıtı tutumlarıyla bilinen cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu'nun önü bir kez daha kesildi.
Seçim komisyonunun kararının ardından, Bükreş sokaklarında gerilim yükseldi. Georgescu'nun destekçileri, kararın ardından Romanya Merkez Seçim Komisyonu önünde toplandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Kalabalık, güvenlik koridorunu aşmaya çalışırken, polisle karşı karşıya geldi.
Georgescu, Batı ve NATO karşıtı açıklamalarını yineleyerek, seçim komisyonunun kararının ardından “Avrupa'nın diktatörlük altında olduğunu” ifade etti.
Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuştu. Ancak, itirazlar üzerine Romanya Anayasa Mahkemesi, seçimlerin ilk turunu iptal etmişti.
Yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için seçmenler, 4 Mayıs’ta ilk turda, 18 Mayıs’ta ise ikinci turda sandık başına gidecek.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi