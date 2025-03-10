Son dakika: Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre emeklilerin bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükseltiliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika: Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulacak kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Emeklilerin bayram ikramiyesindeki artış da bu teklifte yer aldı. Buna göre emeklilerin bayram ikramiyesi 3000 TL'den 4000 TL'ye yükseltiliyor. Güler, "Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını da yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe dengelerine dikkate alarak 3000 TL tutarın 4000 TL’ye çıkarıyoruz" dedi. 

Teklifte ilgili değişiklik "MADDE 8- 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000’er TL” ibaresi “4.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir" ifadesiyle yer aldı. 

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