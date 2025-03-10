2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 2. ara tatil tarihi belli oldu: İşte detaylar

Birçok öğrenci, öğretmen ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait 2. ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. MEB'in açıkladığı akademik takvime göre, 2. ara tatil 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında olacak.

28 Mart Cuma günü derslerin bitmesiyle başlayacak olan tatil, Ramazan Bayramı ile birleşerek toplamda 9 gün sürecek. İlköğretim, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim yılının 2. dönemi sonrası, öğrenciler ve veliler 2. ara tatilin tarihlerini araştırmaya başlamıştı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. ara tatil tarihi…