Ticaret Bakanlığı 2025'te firmalara milyonlarca lira ceza kesti: En fazla ceza hangi ilde?

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında 17 binden fazla firmayı denetledi. Yapılan denetimlerde 454 milyon 350 bin 858 lira para cezası kesildi.

İç Ticaret, fahiş fiyatla mücadele ve tüketici hakları alanlarında yapılan denetimlerde, toplamda 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bu denetimler sonucunda, 17 bin 395 firmaya toplamda 454 milyon 350 bin 858 lira idari para cezası uygulandı.

Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve market sektörlerinde yapılan denetimlerin ardından, en fazla ceza İstanbul’da kesildi. İstanbul’daki denetimlerde, aykırı fiiller nedeniyle 125 milyon lira ceza uygulandı ve 10 bin 633 firma denetlendi.

2025 yılının sadece Şubat ayında ise 9 bin 606 firmaya, toplamda 309 milyon 973 bin 558 lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve market denetimlerinde, 22 bin 33 firma denetlenerek, 629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bu cezanın 126,7 milyon lirası, fahiş fiyatlar kapsamında yapılan denetimlerden kaynaklandı.

Bakanlık, ayrıca tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve temizlik ürünleri gibi tüketici ürünlerinde de piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdü. 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı, 2025 itibarıyla yüzde 1,1'e düşürüldü.