Rus Büyükelçiliği Şi-Putin görüşmesinin fotoğrafını paylaştı: "ABD hegemonyasına karşı gerçek dostluk"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü dönem devlet başkanı seçilmesi sonrası ilk yurtdışı ziyaretini Moskova'ya yaptı. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın Kenya Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından görüşmenin fotoğrafını paylaşarak "Geçek dostluk" notunu düştü.

Büyükelçiliğin hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in olduğu bir fotoğraf ve Şi-Putin görüşmesinde çekilen fotoğraf birlikte paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

- ABD hegemonyasına ve yeni sömürgeciliğe karşı gerçek dostluk, eşitlik ve çok kutupluluk.