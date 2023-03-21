Rus Büyükelçiliği Şi-Putin görüşmesinin fotoğrafını paylaştı: "ABD hegemonyasına karşı gerçek dostluk"
Kenya'daki Rusya Büyükelçiliği, Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesini "geçek dostluk olarak niteledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü dönem devlet başkanı seçilmesi sonrası ilk yurtdışı ziyaretini Moskova'ya yaptı. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın Kenya Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından görüşmenin fotoğrafını paylaşarak "Geçek dostluk" notunu düştü.
Büyükelçiliğin hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in olduğu bir fotoğraf ve Şi-Putin görüşmesinde çekilen fotoğraf birlikte paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:
- ABD hegemonyasına ve yeni sömürgeciliğe karşı gerçek dostluk, eşitlik ve çok kutupluluk.
True friendship, equality and multipolarity— Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) March 20, 2023
VERSUS
US hegemony and neocolonialism pic.twitter.com/4hWEYYALZG
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