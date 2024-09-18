Rus yetkili Şam'dan Tahran'a gitti

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Şam’daki temaslarının ardından Tahran’a geçti. Salı akşamı Tahran’da temaslarda bulunan Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından da kabul edildi. Görüşmede Şoygu, Rus lider Vladimir Putin’in ikili ilişkileri geliştirmeye dair mesajını Pezeşkiyan’a iletti.

Tahran’a sürpriz bir ziyaret yapan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu önemli görüşmeler yaptı.



Şam’ın ardından Tahran’a giden Şoygu’nun ilk görüşmesi İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile oldu.



Bu görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Şoygu’yu kabul etti. Pezeşkiyan görüşmede iki ülkeye yönelik yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için Rusya ile ilişkilerin derinleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.



İran Cumhurbaşkanı "Tahran ve Moskova arasındaki ilişkiler sürekli ve kalıcı bir şekilde gelişecek” dedi.



Şoygu da Rusya Devlet Başkanı Vlidimir Putin'in Pezeşkiyan'a, "Rusya'nın bölgesel konularda İran'la işbirliği konusundaki tutumunun değişmediğine" dair mesajını iletti.



Görüşmede Şoygu, "Sayın Putin, Rusya'nın Kazan kentinde ekim ayında düzenlenecek BRICS Zirvesi oturum aralarında sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.



Bu arada Şoygu'nun Şam'dan Tahran'a gelmesi dikkat çekti. Zira Eylül ayı sonrası Türkiye, Suriye, İran ve Rusya arasında Ankara ile Şam ilişkilerinin normalleştirilmesine dair bir toplantı yapılması bekleniyor. Şoygu'nun temaslarında bu konunun da gündeme geldiği değerlendiriliyor.