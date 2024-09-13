Rusya 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etti

FSB'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin uluslararası askeri siyasi durumu gerginleştirme sürecini koordine ettiğine dair bazı belgelerin Rus istihbaratınca ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğünün Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine yönelik yıkıcı siyasetin uygulanması sürecini koordine ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Bu birimin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından istihbarat birimine dönüştürüldüğü ileri sürülen açıklamada, Moskova'ya gönderilen bazı İngiliz diplomatların eylemlerinin "ülke güvenliğini tehdit ettiği" bildirildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda Rusya, elde edilen belgelere dayanarak Londra'nın düşmanca adımlarına karşı önlem alarak İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin siyasi biriminde çalışan 6 personelin akreditasyonunu iptal etti. Bunların keşif ve yıkıcı çalışmalar yaptıkları tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

FSB, akreditasyonu iptal edilen İngiliz diplomatların fotoğraflarını da yayımladı.