Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı: "O şartla Ukrayna ile müzakereler başlar..."

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda kurumun yönetim ekibiyle bir toplantı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Putin, BRICS grubuna diğer ülkeler tarafından gösterilen ilginin giderek arttığını ve Moskova'nın yeni üyelerin gruba sorunsuz bir şekilde katılmasına destek vereceğini ifade etti.

Putin, BRICS'in, potansiyeli sayesinde çok kutuplu dünya düzeninin temel düzenleyici kurumlarından biri haline geleceğine inandığını kaydetti.

ATEŞKES İÇİN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etti.

Rusya lideri, ateşkes konusunda Kiev'e şu mesajı gönderdi:

- Müzakereler için Ukraynalı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekeyim, bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları anda mevcut olan idari sınırları dahilindeki tüm topraklarından çekilmeliler. Kiev, böyle bir kararı uygulamaya hazır olduklarını ve birliklerini bu bölgelerden fiilen çekmeye başlayacaklarını açıkladığında ve NATO'ya üyelik planlarından vazgeçtiklerini resmen bildirdiklerinde, bizim derhal, tam olarak o anda ateşkes uygulama ve müzakerelere başlama talimatı verilecek. Tekrar ediyorum, biz bunu derhal yapacağız.

ÇATIŞMAYI DONDURMAK YERİNE SONLANDIRMAK

Putin, Rusya'nın yeni barış teklifinin çatışmanın dondurulmasını değil, tam ateşkes öngördüğünün altını çizdi.

Devlet Başkanı, "En önemli hususun altını çizeyim. Teklifimizin özü, Batı'nın istediği gibi geçici bir ateşkes veya ateşin askıya alınması değil. Onlar (Batı) kayıplarını gidermek, Kiev rejimini yeniden silahlandırmak ve yeni bir saldırıya hazırlamak istiyor. Tekrar ediyorum, burada (teklifimizde) söz konusu olan çatışmanın dondurulması değil, onun nihai olarak sonlandırılmasıdır" vurgusu yaptı.

"AVRUPA'YA SALDIRACAĞIMIZ TAMAMEN SAÇMALIK"

Üst düzey Avrupalı siyasetçilerin yer aldığı Rusya karşıtı propaganda kampanyasının Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planladığı yönündeki tuhaf düşüncelerle desteklendiğine dikkat çeken Putin, daha önce birçok kez ifade ettiğini gibi tüm bunların tamamen saçmalık olduğunu vurguladı.

"ATLANTİK SİSTEMİ GÜVENLİK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

Batı'nın bu tavrı nedeniyle Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi çöktüğüne tanıklık ettiklerini kaydeden Putin, "Yeniden bir güvenlik sistemi kurmamız ve Avrasya'da yeni güvenlik çevrimi oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Avrasya'nın kolektif güvenliğine yönelik ikili ve çok taraflı garantileri konuşmanın vaktinin geldiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, bununla birlikte gelecekte dış güçlerin Avrasya bölgesindeki askeri varlığının kademeli olarak sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulmasına yönelik uluslararası anlaşmalar yapılmasına mümkün olduğu kadar katkı sunma talimatı vererek, Büyük Avrasya Ortaklığı'nın bu sistemin sosyo-ekonomik temelini oluşturabileceğini kaydetti.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Dünyanın hızla değiştiğini ve küresel siyasette, ekonomide, teknolojik rekabette artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Putin, egemenliğini, kendi kendine yeterliğini, ulusal ve kültürel kimliğini güçlendirmek isteyen ülkelerin de giderek arttığını vurguladı.

Günümüzde yeni siyasi ve ekonomik gerçeklik temelinde çok kutuplu ve çok taraflı dünya düzeninin inşa edilmekte olduğunun altını çizen Rus lider, "Bu, objektif bir süreç. Tüm yapay birleşme çabalarına rağmen insanın doğasında organik bir şekilde var olan kültür ve medeniyet çeşitliliğini yansıtıyor" dedi.