Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Emmanuel Macron 3 yıl sonra ilk kez görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 yılın ardından ilk kez görüştü. İkilinin görüşmesinde Batı Asya'daki durum ve Ukrayna'da yaşananlar ele alındı

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Emmanuel Macron 3 yıl sonra ilk kez görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü. İki lider 3 yılın ardından ilk kez iletişim kurdu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Ukrayna’daki durum bağlamında telefon görüşmesi yaptı.

İki liderin, Rusya ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olduklarına dikkati çektikleri görüşmede iki ülkenin Batı Asya dahil barışın korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında özel sorumluluğa sahip oldukları kaydedildi.

GÖRÜŞMEYE DEVAM KARARI ALDILAR

İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği dahil "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması" kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin de önemli olduğu belirtildi.

Putin ve Macron’un, Orta Doğu’daki diğer çatışmaların da yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdikleri görüşmede, iki liderin temaslara devam etme kararı aldıkları kaydedildi.

Ukrayna’daki durumun da istişare edildiği görüşmede, Putin, çatışmaların Batılı ülkelerin politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu ve Ukrayna’ya çeşitli modern silahlar sağlayarak çatışmaları uzatma politikasının güdüldüğünü vurguladı.

Görüşmede, Putin’in barışçıl bir çözümle, bunun kapsamlı ve uzun vadeli olması gerektiği beklentisini dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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