Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Gazze açıklaması! "ABD Orta Doğu'yu felakete sürüklüyor"

Lavrov, başkent Moskova'da, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen "8. Orta Doğu Konferansı"nda konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, bugüne kadar 30 bine yakın Filistinlinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu rakam artmaya devam ediyor. Refah kentine yönelik düzenlenen saldırılar sonucu yaklaşık 100 sivil öldürüldü, 200'den fazla sivil yaralandı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "İsrail yönetiminin Gazze'de Refah kentine kadar güç kullanma yönünde tavizsiz tavır sergilediğini" söyleyerek, "Bu dikkate alındığında, Gazze'de durumun hızlı şekilde istikrara kavuşması yönünde herhangi bir yönelim görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı ​Lavrov, gelecekte Filistinlilerin katılımı ve Arap devletlerinin desteğiyle Filistin meselesinin çözümüne ilişkin toplantı düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

"YAŞANAN FECİ GERÇEKTEN ÇIKIŞ BULUNMASI GEREKİYOR"

ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyasetine dikkati çeken Lavrov, "Yaşanan feci gerçekten çıkışın bulunması gerekiyor. Amerikan meslektaşlar, hem Filistin hem İsrail hem de Orta Doğu'yu felakete sürüklüyor." dedi.

Lavrov, ABD ile İngiltere'nin Filistin sorununun çözümüne yönelik bazı önerilerde bulunduğuna işaret ederek, "Bunlar, Filistin devletinin oluşturulmasına yönelik değil, İsrail yönetimi için uygun olacak şekilde Gazze'nin kontrol altına alınmasını kapsıyor." ifadesini kullandı. Bakan Lavrov, ABD ve müttefiklerinin, Orta Doğu'da domine olmaya ve Rusya'yı bu bölgeyle ilgili mekanizmalarda devre dışı bırakmaya çalıştığını söyledi.

Filistin dışında bazı bölgelerde saldırıların yaşandığına dikkati çeken Lavrov, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırı düzenlediğini hatırlattı. Lavrov, Kızıldeniz'de durumun kötüleştiğini de belirterek, "Filistin sorununun onlarca yıl çözülmemesi ve kronik hale dönüşmesi, BM kararı çerçevesinde Filistin devletinin kurulmaması, Orta Doğu'da istikrarsızlığın ve şiddetin temel nedeni olacak." diye konuştu.