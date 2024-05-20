Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte bazı yetkililer, İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmalarının ardından dönüş yolunda geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte diğer yetkililerin vefat etmesiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıkalam geldi.

Sergey Lavrov, mesajında Reisi, Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesini "derin üzüntüyle karşıladıklarını" belirtti.

Ölenlerin seçkin siyasi kişiler, İran devletinin çıkarlarını savunan "gerçek vatanseverler" olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrov, açıklamasında, "Rusya'da Reisi ile Abdullahiyan gerçek güvenilir dost olarak biliniyordu. Onların karşılıklı yarar sağlayan Rusya-İran işbirliğini ve güvene dayalı ortaklığı güçlendirmedeki rolleri paha biçilmez. Ölenlerin aile ve yakınlarına, İran halkına içten başsağlığı diliyoruz. Bu kederli zamanda düşüncelerimiz ve kalbimiz sizinle." ifadelerini kullandı.