Rusya Donetsk'te bir yerleşim yeri ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rusya Donetsk'te bir yerleşim yeri ele geçirdi

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Semenovka (Semenivka) yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı merkezin ve 22 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 609 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 880 tank ve zırhlı araç, 1275 çok namlulu roketatar, 9 bin 209 obüs ve havan topu ile 21 bin 387 özel askeri araç imha edildi.
Yeni Anayasa görüşmeleri başlıyor! Numan Kurtulmuş'un ilk durakları CHP ve DEM Parti olacakYeni Anayasa görüşmeleri başlıyor! Numan Kurtulmuş'un ilk durakları CHP ve DEM Parti olacakGündem
# Ukrayna # rusya
Çok Okunanlar
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon!
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı
Öne Çıkanlar DEM Parti CHP'nin seçimi nasıl kazandığını açıkladı | ULUSAL HABER DEM Parti CHP'nin seçimi nasıl kazandığını açıkladı | ULUSAL HABER Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması! Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması!