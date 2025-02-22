Rusya'nın geri dönmek isteyen yabancı şirketlere yaklaşımı ne olacak?

Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi için Rusya ve ABD arasında süren görüşmeler, Rusya ve ABD heyetlerinin Riyad'daki zirvede bir araya gelmesiyle hız kazandı. Zirveyle ilgili Putin'in ilk değerlendirmesi "Moskova, Ukrayna ile barış müzakereleri sürecine kapıyı asla kapatmadı" olmuştu. Savaşın sona erecek olması Rusya pazarından çekilen yabancı şirketleri de hareketlendirmişe benziyor. Ancak Rus yetkililer, Rusya pazarına yeniden girmenin bazı bedelleri ve şartlarının olacağını, önceliğin Rusya ekonomisi ve Rus halkının beklentileri olacağına dikkat çekiyor.

Bazı medya kuruluşları otomobil markaları da dahil olmak üzere bazı yabancı marka ve şirketlerin Rusya'ya geri dönme planları olduğuna dikkat çeken haberler yaptı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov, Myanmar ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yabancı markaların geri dönüşüne ilişkin kararların hem Rus iş dünyasının hem de tüketicilerin çıkarları dikkate alınarak verileceğini ve Batılı şirketler için şartların farklı olacağını söyledi.

Bakana göre, bir dizi yabancı markanın ayrılması, Rus girişimciler ve dost ülkelerden gelen şirketler için eşsiz fırsatlar yarattı. Küçük ve orta ölçekli işletme sektörü de dahil olmak üzere hükümetin destek önlemleri sayesinde, yerli üreticiler mal ve hizmet tedariklerini hızla artırabildiler.

Reshetnikov, "Rus iş dünyası, yabancı şirketlerin ülkeden ayrılmasının ardından boşalan nişleri doldurmak için büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların karşılığını almamız bizim için çok önemli" dedi.

Aynı zamanda, rekabeti sağlamak ve fiyatları kontrol altında tutmak için tüketicilerin çıkarlarını dikkate almak ve pazarda çeşitliliği korumanın önemli olduğunun altını çizen Bakan Reshetnikov "Bu bağlamda, Rus pazarı açıktı ve açık kalmaya devam ediyor. Tüm kararlar, bu iki faktörün dengesi dikkate alınarak ayrı ayrı alınacak... Rus ekonomisinin değiştiği aşikar. Bu nedenle, yabancı şirketler için yerelleştirme, yatırım ve teknoloji açısından gereklilikler tamamen farklı olacak." diye konuştu.

Reshetnikov, Rusya'nın başlangıçta herhangi bir yaptırıma yanıtın ekonominin açıklığında maksimum artış ve iş ortamının iyileştirilmesi olacağını söylediğini hatırlattı, ''Sonuç olarak, ülkenin iş yapma ve yatırım yapma cazibesi önemli ölçüde arttı. Burada çalışmak karlı ve rahat." dedi.

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin yalnızca ülkenin ilgilendiği yabancı şirketlerin iç pazara girmesine izin vereceğini söylemişti

Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alikhanov ise Rusya'nın ayrılan yabancı otomobil markalarını açık kollarla beklemediğini ve her şeyin bedelini ödemek zorunda kalacağını belirtti.