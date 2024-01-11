Rusya ile Savaşa mı Hazırlanıyor? İsveçli Yetkililerden Dikkat Çeken Açıklama

İsveç'in NATO'ya üyeliği, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Karar, Meclis Genel Kurulu'nda da onaylanırsa, İsveç'in NATO üyeliğini veto eden Türkiye, bu vetoyu geri çekmiş olacak. İsveç'in NATO üyeliğinin tartışıldığı dönemde, İsveç yetkililerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İsveç Sivil Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı peş peşe savaş uyarısı yaptı. Yetkili isimlerden gelen açıklama, İsveç'in Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında savaşa dahil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

İsveç Savunma Harcamalarını Rusya'nın Operasyonları Sonrası Arttırdı

İsveç, 200 yıldır aktif olarak savaşa girmeyen bir ülke. Ülkede savunma harcamaları, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği özel askeri operasyonlar sonrası iki katına çıktı. İsveç'in Rusya ile doğrudan sınırı bulunmamasına karşın iki ülke arasında sadece Finlandiya bulunuyor. Coğrafi konumu da göz önüne alındığında İsveç'in savunma bütçesini arttırmasında Rusya'ya karşı olası bir savaş tehlikesini düşündüğü değerlendiriliyor.

İsveçli Yetkililerden Dikkat Çeken Açıklama: "Hazırlıklı Olun"

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bolin, katıldığı bir konferansta "İsveç'te savaş olabilir" ifadelerini kullandı. Bakan'ın ifadelerine muhalefet sert tepki gösterdi. Eski Başbakan Magdalena Andersson güvenlik endişelerinin fazla olmasına karşın "savaş kapımızda değil" ifadelerini kullandı.

Bakan'ın ardından İsveç Genelkurmay Başkanı da benzer bir açıklamada bulundu. Açıklamada, tüm İsveçliler zihnen savaşa hazır olmaya çağırıldı. Peş peşe yapılan açıklamalar ülke kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Sivil toplum kuruluşları yapılan açıklamaların planlı olduğunu, ağızdan kaçırılan bir şey olmadığını söyledi.

NATO Rusya'ya Savaş mı Açacak?

İsveçli yetkililerden gelen savaş açıklaması, akıllara NATO'nun Montrö Anlaşması'nı delerek Karadeniz'e savaş gemisi sokma çabalarını getirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrası Rusya ile sınır komşusu olacak olan NATO, aynı zamanda Karadeniz'e savaş gemisi sokmak istiyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı, ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo Komutanı arayarak Karadeniz limanlarının güvenliği için “çabalamalarını” istemişti. Yaşanan gelişmeler sonrası NATO'nun Ukrayna'yı üzerine sürmesine, ekonomik yaptırımlara rağmen Rusya'nın güçlenerek devam etmesi sonrası yeni hamlelere hazırlandığı yönündeki değerlendirmelere neden oldu.