Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esir askerlerin takasının ilk aşaması yapıldı.



Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul’daki müzakerelerde varılan anlaşmalar uyarınca 25 yaş altı ilk Rus esir askerlerinin bir bölümünün Ukrayna’dan iade edildiğini duyurdu.



Karşılığında yaklaşık aynı sayıda Ukrayna askerinin Kiev’e teslim edildiği belirtildi. Ancak takasa ilişkin sayı verilmedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da varılan anlaşmaya göre Rusya ile esir takasının yapıldığını belirtti.



İstanbul’da 2 Haziran’da yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin naaşlarının teslimi, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.