Rusya ilerliyor: 2 bölgeyi ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kalinovo ile Donetsk bölgesindeki Yantarnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Rusya ilerliyor: 2 bölgeyi ele geçirdi
Yayınlanma:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus birliklerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediğine işaret edilen açıklamada, "Batı ve Güney askeri grup birlikleri, Harkiv bölgesinin Kalinovo, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Yantarnoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 132 insansız hava aracı, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 492 tank ve zırhlı araç, 1508 çok namlulu roketatar, 20 bin 465 obüs ve havan topu ile 30 bin 179 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirmişti.

İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıİETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

rusya Ukrayna
Günün Manşetleri
Mark Zuckerberg'in casus yazılım uyarısı
Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama
Eski açılımcı Bülent Arınç'tan yeni açılıma öneri
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
DEM Parti'den açılım süreciyle ilgili iktidara çağrı
Akaryakıt istasyonunda patlama
9 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi
İstanbul'da fabrika yangını
Çok Okunanlar
Marmara'da kar başladı: Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı Marmara'da kar başladı: Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı
İŞKUR 2024 verileri: En çok istihdam edilen meslekler belli oldu İŞKUR 2024 verileri: En çok istihdam edilen meslekler belli oldu
Akaryakıt istasyonunda patlama Akaryakıt istasyonunda patlama
Naci Görür 2 ili uyardı: "Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'" Naci Görür 2 ili uyardı: "Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'"
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi