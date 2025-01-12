İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Yayınlanma:

TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kartal istikameti trafiğe kapandı

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.

Öğretmen adayları dikkat! KPSS kalkıyor, yeni dönem geliyorÖğretmen adayları dikkat! KPSS kalkıyor, yeni dönem geliyorEğitim
iett trafik kazası
Günün Manşetleri
Mark Zuckerberg'in casus yazılım uyarısı
Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama
Eski açılımcı Bülent Arınç'tan yeni açılıma öneri
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
DEM Parti'den açılım süreciyle ilgili iktidara çağrı
Akaryakıt istasyonunda patlama
9 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi
İstanbul'da fabrika yangını
Çok Okunanlar
Marmara'da kar başladı: Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı Marmara'da kar başladı: Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı
İŞKUR 2024 verileri: En çok istihdam edilen meslekler belli oldu İŞKUR 2024 verileri: En çok istihdam edilen meslekler belli oldu
Akaryakıt istasyonunda patlama Akaryakıt istasyonunda patlama
Naci Görür 2 ili uyardı: "Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'" Naci Görür 2 ili uyardı: "Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'"
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi