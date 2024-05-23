Rusya: "İsrail'i Gazze'de kanın dökülmesini durdurmaya çağırıyoruz"

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Zaharova, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail yönetimini, Gazze'de kanın dökülmesini durdurmaya, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları doğrultusunda Filistin-İsrail meselesinin barışçıl çözümüne ilişkin müzakereleri yeniden başlatmaya ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz" dedi.

"ABD'NİN ORTA DOĞU İLE İLGİLİ YAKLAŞIMI YIKICI"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunun Gazze'de ateşkes anlaşmasını zorlaştıracağı" yönündeki açıklamasıyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zaharova, "ABD'nin Orta Doğu meselesine yönelik yaklaşımı, dikotomik ve öncelikle bölge ülkeleri için yıkıcı." değerlendirmesini yaptı.

Zaharova, şu şekilde devam etti:

- Bu yaklaşım, Biden yönetimi için daha az yıkıcı değil. Onlar (Amerikalılar), son yıllarda çok hata yaptı ve bunu kabul etmeye hazır değiller. Onlar, bölgedeki halkların lehine uygulanmasını gerektiren tüm uluslararası hukuk ve diplomatik girişimlerin yapısını, tek taraflı yaklaşımla bile değil, kendilerinin ayrıcalıklı olduğu kavramıyla değiştirdi. Buna göre, onlar her şeyi yapabiliyor, her şeyi herkesten daha iyi biliyor, kendi uygulaması uğruna tüm gündemi iptal ediyorlar. İleride ise boşluk var.

Sözcü Zaharova, "ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik ideolojik bağlamda yaklaşımını sürekli değiştirdiğini ve bunun bölgedeki durumu gerginleştirdiğini" belirtti.

İrlanda, İspanya ve Norveç'in, Filistin'in bağımsızlığını tanıma kararını da değerlendiren Zaharova, "bunun, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olaylara, binlerce sivilin ölmesine, benzeri görülmemiş insani krize tepkisiz kalamayacağını gösterdiğini" kaydetti.

Zaharova, "Uluslararası toplum, Orta Doğu'da barışın sağlanması gerektiğine giderek daha fazla ikna oluyor. Bunun iki devletli formülünün uygulanması yoluyla yapılması gerekiyor." dedi.