Rusya: "Türk dostlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ankara ile Suriye meselesine ilişkin temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Peskov, Rusya'nın Türkiye ile aktif bir diyalog yürüttüğünü ve bu konuda Türk yetkililerle olan görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Mert Sagit Mert Sagit
Rusya: "Türk dostlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz"
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Bir gazetecinin sorusuna cevap veren Peskov, şu an için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret etme planının bulunmadığını belirtti. Ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında bir görüşme düzenlenmesinin şu anda gündemde olmadığını ifade etti. Bunun yerine, geçtiğimiz günlerde dışişleri bakanlarının bir araya geldiğini hatırlatarak, bu seviyedeki diplomatik temasların sürdüğünü vurguladı.

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Hakan Fidan ve Abbas Arakçi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenledikleri "Astana formatı" toplantısının ardından, Suriye'deki şiddetin derhal sonlandırılması çağrısında bulunmuştu. Lavrov, bu üç ülkenin Suriye'deki çatışmaların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını ve Rusya'nın Şam ile muhalefet arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılmasını desteklediğini ifade etmişti.

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