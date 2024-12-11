2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri duyuruldu!

FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahiplerini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri duyuruldu!
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Buna göre, 2030 Dünya Kupası Fas, İspanya ve Portekiz'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Ayrıca, turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da oynanacak. Bu özel organizasyon kapsamında, bu 6 ülke de Dünya Kupası'na otomatik katılım hakkı elde edecek.

Turnuvanın açılış maçının, 1930’daki ilk Dünya Kupası’nın finalistleri Arjantin ve Uruguay arasında oynanmasının planlandığı iddia edildi. 1930 yılında düzenlenen ilk turnuvayı Uruguay kazanmıştı.

2034 Suudi Arabistan’da Düzenlenecek
FIFA’nın açıklamasına göre, 2034 Dünya Kupası beklendiği üzere Suudi Arabistan’da gerçekleşecek. Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez bu büyük futbol organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

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