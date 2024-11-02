Rusya, Ukraynalı esir askerleri vermek istemiyor mu? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi basın toplantısı düzenledi. Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasında esir asker takası süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mariya Zaharova, ülkesinin bazı esir Ukraynalı askerleri vermek istemediği yönündeki iddialarla ilgili de konuştu.

Ukrayna'nın bu süreci sabote ettiğini belirten Zaharova, bu yıl Rusya Savunma Bakanlığının takas için 935 Ukraynalı askerden oluşan liste hazırladığını ve konuyla ilgilenen Koordinasyon Merkezine ilettiğine dikkati çekerek, "Kiev yönetimi, bunlardan ancak 279 askeri aldı. Geriye kalan 700'e yakın kişi kendi evine dönebilirdi." diye konuştu.

Ukrayna yönetiminin, "Rusya tarafından aşırılıkçı ve terörist olarak belirlenen milliyetçi askerlere, yabancı paralı savaşçılara odaklandığını" belirten Zaharova, "Kiev yönetimi, seferber edilen kendi vatandaşlarına ilgi göstermiyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın bazı Ukraynalı esirleri vermek istemediği yönündeki iddialar hakkında "Rusya'nın Ukraynalı deniz piyadesi askerlerini takas listelerine dahil etmek istemediği yönündeki iddialar, kesinlikle yalan." değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu askerlerin takas listesine dahil edildiğini söyleyen Zaharova, Rusya’nın takas sürecinden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın, "Rusya’nın uluslararası gözlemci ve doktorların Ukraynalı esirlerini ziyaret etmesine izin vermediği" yönündeki açıklamasını da "yalan" olarak nitelendiren Zaharova, Kiev yönetiminin tamamen Batı'nın etkisi altında olduğunu belirtti.