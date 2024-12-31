Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takasında 300 Rus ve Ukrayna askeri ülkelerine döndü.

Rusya Savunma Bakanlığı esir takasına ilişkin yaptığı açıklamada, “müzakere sonucu Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus askeri geri alındı. 150 Ukrayna askeri geri verildi” ifadelerine yer verdi.

Rusya, arabuluculuğu üstlenen ülkenin ise Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu bildirdi.

Kurtarılan Rus askerlerinin otobüse binerek sağlık merkezlerine götürüldüğü ordan da Moskova’ya ulaştırılacağı aktarıldı.

Öte yandan esir takasıyla ilgili bilgi veren Ukrayna asker sayısını farklı açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, takas kapsamında 187 asker 2 sivil olmak üzere 189 Ukraynalının serbest bırakıldığını iddia etti.