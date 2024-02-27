Rusya'da 3 gün süren 2. Uluslararası Belgesel Film Festivali tamamlandı. Festivali söz konusu sürede 4 binin üzerinde davetli ziyaret etti. İzleyiciler, özel bir askeri operasyonun kahramanlarını konu alan 27 film izlerken, yuvarlak masa toplantılarına, filmlerin yönetmenleri ve senaryo yazarlarıyla tartışmalara ve müzik ve şiir etkinliklerine katıldılar.

"RT. Doc: Time of Heroes" filminin yapımcısı Ekaterina Yakovleva, festivalin izleyicilerine ve katılımcılara teşekkür ederken, yaptığı konuşmada, "Bu günlerde ne yapmadık ki! Film izledik, cepheye mektuplar yazdık, şarkılar söyledik, konuştuk. Ve sadece birlikte olmadığımızı, aynı zamanda çoğumuzun olduğunu da fark ettik. Hepimiz tek hedefimiz için birleştik: Zafer. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Seyirciler, özel askeri operasyonun savaşçılarını ve gazilerini ayağa kalkarak selamladı. “Pyatnaşka”nın efsanevi komutanı Akhra Avidzba, Cesaret Nişanı sahibi Denizci Anton Filimonov (Rokot), iki kez Cesaret Nişanı sahibi Mikhail Turkanov (Pitbull) festivalde sahne aldı.

Eski Rus milli futbol takımı gönüllüsü Andrei Solomatin, ordu adına, "Festival organizatörlerine çok teşekkürler, harika bir iş çıkarıyorsunuz, bir sonraki hedefimiz stadyum" dedi.

Festival programındaki belgesellerin yazarları ve yönetmenleri diplomalar da aldı. Klim Poplavsky “Askeri Muhabirler-3: Tanrı'nın Dilinde Dua Ediyor” açılış filmi için, “Savaş ve Barış” filminin yazarı Dmitry Zadorozhny, “Savaş Tanrıları” filminin yönetmeni ve kameramanı Mikhail Burov, “Gorlovka Özel Kuvvetler Konut ve Toplumsal Hizmetler” fikrinin yazarı ve yapımcısı Semyon Pegov ve yönetmen Gleb Dragaitsev, Maria Butina, “Bir Kadının Kendi İşi” filminin yazarı ve yönetmen Lana Druzhina, “Ölümsüz Stalingrad Müfrezesi” filminin yazarı Andrey Gimbatov ve yönetmen ve kameraman Mikhail Kharitonin, Maria Mironova, “Theater on the Theatre” filminin yazarı Front Line, “Kendi Gözlerinizle” filmi için “Insight People” yapım merkezinin sakinleri ve diğerleri diplomalarını aldı.

Festivalin ikinci gününde film gösterimleri arasında kültür cephesinin önde gelenleri konuştu. “Rus Yazının Şiiri” koleksiyonundaki şiirler şair Anna Dolgareva ve oyuncu Yana Poplavskaya tarafından okundu. Şair Anna Revyakina da şiirsel bir performansla sahneye çıktı. Müzisyen ve saksafoncu Sergei Letov caz doğaçlaması yaptı. Müzikal ve şiirsel etkinlik, Va-Bank rock grubunun kurucusu ve lideri Alexander F. Sklyar'ın akustik programıyla sona erdi.

Coşkulu kapanış töreninde festivalin marşı çalındı. Gürültülü bir kapanış prömiyeri; festivalin artık kendi marşı var. Rock grubu "Zveroboy", sözleri şair Anna Dolgareva tarafından yazılan "Time of Heroes" adlı yeni şarkısını seslendirdi. Kapanış töreninde şarkıcı ve besteci Alexey Poddubny (Django) da sahne aldı.

Etkinliğe TV sunucusu, halk figürü Yulia Baranovskaya, tiyatro ve sinema oyuncusu, halk figürü Irina Bezrukova, oyuncu ve yapımcı Dmitry Klepatsky, Komsomolskaya Pravda askeri muhabiri Dmitry Steshin, popüler Telegram kanalı "Sevgili Khurma" Larisa Rzhondovskaya'nın yazarı katıldı.

SPAS TV kanalının sunucusu ve genel müdürü Boris Korchevnikov'un da katıldığı yuvarlak masa toplantısında “Neden siperlerde ateist olmadığını söylüyorlar” konusu tartışıldı. Boris Korchevnikov durumu, "Orada bir gizem var. Burada dünyayı karanlık bir camdan görüyoruz ama savaşta bu cam silinmiş gibi. Ve inanmayan biri bile kaçınılmaz olarak başka bir dünyanın gerçekliğini hissetmeye başlar" şeklinde açıkladı.

“Sanat kahramanlıklara nasıl ilham verir” konusunun tartışıldığı yuvarlak masaya, festivalin genel yapımcısı ve “Agitbrigada” gala filminin yazarı Ekaterina Yakovleva ve filmin yönetmeni Oleg Nekishev, şair Anna Dolgareva ve tiyatro ve sinema oyuncusu, şair Anton Shagin katıldı. Anna Dolgareva, "Benim için asıl ödül, askerlerin gözlerinde bana ve şiirlerime inandıklarını görmektir" dedi.

Yazar Olga Kiriy ve yönetmen Oleg Nekishev - siyaset bilimci, eski ABD Ordusu subayı Scott Bennett'in "Bir Amerikalı Subayın Cephe Günlüğü" adlı prömiyer filminin ana karakteri festivalin konuklarıyla konuşmaya geldi. Scott Bennett, “Cesaret ve profesyonellik örneği olan Rus askerlerine teşekkür etmek istiyorum. Asla geri adım atmazlar ve asla pes etmezler. Onların sloganını takip ederek Amerika'da gerçekler için sonuna kadar savaşacağım" dedi.