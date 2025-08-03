Rusya'da bir deprem daha! Tsunami uyarısı verildi
Kuril adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka yarımadası çevresindeki 3 bölge için tsunami uyarısında bulundu.
Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının, yerin kilometrelerce derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka Yarımadası’na yakın bölgelerde tsunami riski oluşabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen depremin ardından üç bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği ifade edildi.
Yetkililer, bölge halkını kıyı kesimlerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Tsunami dalgalarının etkileyebileceği bölgelerde acil müdahale ekiplerinin olası tahliyeler için hazırlıklarını tamamladığı aktarıldı. Ayrıca, deniz seviyesi hareketlerinin dikkatle izlendiği vurgulandı.