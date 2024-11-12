Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı

 Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, çocuksuzluk propagandası yapmayı yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
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Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı.

Buna göre, çocuksuzluk propagandası yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilecek ve bunlara ceza kesilecek.

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyona (51 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Söz konusu yasanın, geleneksel aile değerlerinin korunması amacıyla kabul edildiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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