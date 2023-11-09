Rusya'da Dijital Ruble Çalışmaları Hızlandı

Rusya Merkez Bankası dijital rubleyle işlem için görüşüyor. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rubleye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve 2024’te pilot programı genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Nabiullina, "Teknolojik olarak sistemlerimiz diğer ülkelerin sistemleriyle etkileşime hazır, bazı ülkelerle istişareler yapıyoruz, müzakereler yürütüyoruz" dedi.

Nabiullina, "Şu ana kadar planlarımız 2025 yılında daha kitlesel bir uygulamaya geçmek ama bunu ancak denemelerin tüm aşamalarını başarıyla geçersek yapacağız" değerlendirmesi yaptı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı, müzakerelerin devam ettiğini ama bu karar karşılıklı olarak alınacağına dikkat çekti.