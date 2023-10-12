Rusya'da Gazetecilere Türk Mutfağı Tanıtıldı

Rus TASS haber ajansı ve Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) organize ettiği Türk-Rus Medya Forumu çerçevesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) program yapıldı.

Türk mutfağının tanıtıldığı programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in yanı sıra Rus ve Türk gazeteciler de katıldı.

Ayrıca, Anadolu Ajansı (AA) İcra Kurulu Üyesi, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve AA Global Pazarlama Müdür Yardımcısı Ahmet Furkan Şahin de programda yer aldı.

Türk Mutfağı Moskova'da Tanıtıldı

Türk mutfağının farklı lezzetlerinin tanıtıldığı ve konuklara tattırıldığı programda konuşan YEE Moskova Koordinatörü Ülker, Türkiye ile Rusya arasında iyi komşuluk, dostluk, açıklık, samimiyet ve yapıcı işbirlikleri kurma görevini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu eksende karşılıklı olarak insani ve kültürel değerlerin tanıtılması, geleneksel bağların korunması, zenginleştirilmesi, geliştirilmesi ve ilginin arttırılması için çaba gösterdiklerini kaydeden Ülker, "Çalışmalarımızı Türkiye ve Rusya'daki taraflarla ortak akıl ekseninde yerel estetik ve beğeni alışkanlıklarını da gözeterek uluslararası standartlarda yapmaya çalışıyoruz." dedi.