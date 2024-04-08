Rusya'da teröristler Ukrayna bağlantısını itiraf ettiler

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 22 Mart'ta Crocus City Hall'de 144 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını yapan teröristlerin itiraf videosunu yayınladı.

Görüntülerde teröristler, saldırıyı koordine eden "Sayfullo" adlı şahsın kendilerine Ukrayna'ya gitmelerini söylediğini aktardı. Teröristler, Ukrayna’ya geçtiklerinde kendilerine kişi başı yaklaşık 345 Bin Türk Lirasına denk gelen 1 milyon ruble verileceğinin söylendiğini bildirdi.Teröristler ayrıca, Ukrayna sınırını geçmeleri ve Kiev'e ulaşmalarına yardım etmek için sınırda onları bekleyen kişilerin olduğunu söyledi.

RUSYA'DAN BATIYA ÇOK SERT TEPKİ

İtiraf görüntülerinin yayınlanmasının ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Batı'ya sert çıktı. Medvedev, Batılı liderlerin terör saldırısının sponsorları olduğunu söyledi. Medvedev, "Bu suçun ortakları da siz hepiniz, Biden, Macron, Sunak, Scholz ve diğer suç ortakları. Bunu unutmayacağız!” ifadelerini kullandı.

Medvedev, NATO ülkelerinin üst düzey yetkililerinin de terör saldırısının suç ortakları arasında bulunduğunu belirtti.