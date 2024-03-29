Rusya'daki saldırının kanıtları Ukrayna'yı işaret ediyor

Rusya'daki terör saldırısının arkasındaki sis perdesi aralanmaya başladı. Rusya Soruşturma Komitesi, teröristlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantıları olduğuna dair kanıtlara ulaşıldığını açıkladı.

Rusya'daki saldırının kanıtları Ukrayna'yı işaret ediyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

Rusya, Moskova'daki terör saldırısını düzenleyenlerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantısını tespit etti.

Soruşturma Komitesi, teröristlerin üzerinden çıkan teknik cihazları inceledi. Saldırganların mali işlemleri analiz edildi. Çalışmalar neticesinde Ukraynalı aşırı gruplarla bağlantılar olduğuna dair kanıtlar elde edildi.

Rusya Soruşturma Komistesi, terör saldırısının faillerine Ukrayna’dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair doğrulanmış verilerin bulunduğunun altını çizdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'nın teröristler tarafından düzenlenen saldırının organizasyonunda doğrudan yer aldığını, batılı istihbarat servislerinin ise saldırının hazırlanmasına dahil olduğunu açıklamıştı.

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