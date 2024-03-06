Rusya'dan Avrupa'ya net uyarı!

Rusya, Avrupa'yı net bir şekilde uyardı. ABD'nin Avrupa'daki nükleer varlığını arttırmasına karşılık, bir savaş durumunda Avrupa'nın savaş bölgesi olacağını hatırlattı. Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptı.

ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde, bölgenin Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağı belirtildi. "NATO bize karşı herhangi bir tehdidin cevapsız kalmayacağını bilmeli" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada da "ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor. Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek, askeri operasyonun bir parçası olarak, Amerikan tanklarını yok edecek." denildi.