Rusya'dan Avrupa'ya net uyarı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi. Kremlin ise ABD'yi hedef alarak, "Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek" dedi.

Rusya'dan Avrupa'ya net uyarı!
Rusya'dan Avrupa'ya net uyarı!
Editör: Uğur Çam

Rusya, Avrupa'yı net bir şekilde uyardı. ABD'nin Avrupa'daki nükleer varlığını arttırmasına karşılık, bir savaş durumunda Avrupa'nın savaş bölgesi olacağını hatırlattı.  Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptı.

ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde, bölgenin Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağı belirtildi. "NATO bize karşı herhangi bir tehdidin cevapsız kalmayacağını bilmeli" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada da "ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor. Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek, askeri operasyonun bir parçası olarak, Amerikan tanklarını yok edecek." denildi.

ABD o isimleri gizledi! Aydınlık Gazetesi ortaya çıkardıABD o isimleri gizledi! Aydınlık Gazetesi ortaya çıkardıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# abd # rusya # avrupa
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti!
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon!
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon!
Şanlıurfa'da PKK operasyonu!
Şanlıurfa'da PKK operasyonu!
Ekrem İmamoğlu'ndan hükümete ve Murat Kurum'a Gazze tepkisi!
Ekrem İmamoğlu'ndan hükümete ve Murat Kurum'a Gazze tepkisi!
İstanbul'da üniversite kampüsünde yangın!
İstanbul'da üniversite kampüsünde yangın!
Öne Çıkanlar Türk gençliği CHP - DEM ittifakının merkezine girip o pankartı astı! #sondakika Türk gençliği CHP - DEM ittifakının merkezine girip o pankartı astı! #sondakika Zonguldak'ta çıkan yangın 6 saattir söndürülemedi! Zonguldak'ta çıkan yangın 6 saattir söndürülemedi!