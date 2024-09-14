Rusya’dan Batı’ya sert uyarı: Askeri anlamda yanıt alacaklar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırma izni vermesi durumunda, Rusya'nın askeri olarak sert bir yanıt vereceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rusya’dan Batı’ya sert uyarı: Askeri anlamda yanıt alacaklar
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Ryabkov, Moskova'da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Bu duruma yeterli şekilde tepki vereceğiz. Washington ve Londra'daki düşmanlarımız, başlattıkları oyunun tehlike seviyesini ciddiye almıyorlar" dedi.

Ryabkov, Batı'nın Ukrayna'ya Rusya'nın topraklarına saldırma izni verme kararının daha önce alındığını ve Kiev'e sinyallerin iletildiğini belirtti.

Ryabkov, "Bu yüzden askeri anlamda kapsamlı bir yanıt alacaklar. İlk adımı atmaları durumunda, ciddi bir askeri karşılık görecekler" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki gerilimi kontrol edilemez bir seviyeye çekmeye çalıştığını öne sürdü ve büyükelçilik düzeyinde verdikleri uyarıların etkisiz kaldığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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